بدء العمل في مشروع «فيدا» السكني

المصدر: دبي- أشرف رفيق

بدأت شركة شابورجي بالونجي الهندية في بناء برج فيدا ريزيدنس السكني، الذي تطوّره شركة إعمار للتطوير العقاري، في موقع نادي دبي لليخوت في دبي مارينا، وفقاً لمجلة ميد.

ويشمل المشروع إنشاء برج بارتفاع 44 طابقاً يضم أكثر من 350 شقة مفروشة، ويتضمن المشروع أيضاً مطعماً ومنصة وحوض سباحة ومنطقة لانتظار السيارات.

وتعمل «دبليو أم أي» للاستشارات وكيلاً لتصميم المشروع. وتقوم شركة إعمار للتطوير بتطوير عدد من الأبراج في دبي، وفي ديسمبر الماضي بدأت شركة تروجان للمقاولات العامة في بناء برج أيكون باي في مشروع خور دبي. ويشمل هذا المشروع إنشاء برج من 43 طابقاً يحتوي على 300 شقة سكنية في منطقة سنترال بارك.