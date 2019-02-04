8 مليارات درهم تمويلات عقارات دبي في يناير

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجل سوق عقارات دبي أكثر من 8 مليارات درهم صفقات رهن خلال شهر يناير الماضي، بحسب تحليل «البيان الاقتصادي» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وحصدت الأراضي التجارية والسكنية حصة الأسد من القيمة الإجمالية لتلك التمويلات التي ضختها بنوك ومصارف ورجال أعمال، حيث سجلت الأراضي 7.2 مليارات درهم بينها صفقة رهن لقطعة أرض في منطقة الخيران حيث يجري تشييد أعلى برج في العالم بقيمة تجاوزت 750 مليوناً تلتها صفقة رهن في منطقة الرفاعة بقيمة 270 مليوناً تقريباً. أما المباني والفلل السكنية فقد سجلت رهوناً بمبلغ 155 مليوناً تقريباً وكانت أعلى الصفقات من حصة منطقة وادي الصفا 6 لـ14 فيلا سكنية بلغت رهونها 24 مليوناً.

وسجلت الشقق السكنية والتجارية رهوناً بقيمة إجمالية تجاوزت 462 مليوناً. وذهبت الحصة الأكبر من تلك الرهون إلى منطقة برج خليفة التي سجلت 82 مليوناً لـ58 شقة.

وسجلت الأراضي على اختلاف أنواعها أكثر من 106 مليارات درهم خلال عام 2018 بينما سجلت المباني والفلل السكنية أكثر من 3.6 مليارات خلال الفترة ذاتها في حين بلغت القيمة الإجمالية لرهون الشقق أكثر من 10 مليارات خلال الفترة ذاتها.

وتعكس نتائج الشهر الأول إقبالاً كبيراً من البنوك على تمويل الأراضي ولا سيما أن العديد من المطورين يواصلون تسليم وتنفيذ عشرات المشاريع في دبي بدعم من النمو الاقتصادي.