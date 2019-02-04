الإمارات تتصدر العالم في زمن التواصل على الإنترنت

المصدر: دبي- أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في زمن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر مختلف الأجهزة المتصلة بالانترنت. كما حلت في المركز الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زمن استخدام الإنترنت لعام 2019، على الحاسب الآلي، حسب تقرير عالمي حديث.

وذكر تقرير مؤسسة هوت سوت المتخصصة في أبحاث الإنترنت بالتعاون مع مؤسسة «وي آر سوشيال» المعنية بقياس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم حساب زمن استخدام الإنترنت في دول العالم بناء على زمن استخدام الحاسوب المكتبي والمحمول والتابلت والهاتف النقال.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً من حيث زمن استخدام الإنترنت عن طريق الحاسوب والحاسوب المحمول والتابلت، خلف الولايات المتحدة «التاسعة». وبلغ زمن استخدام الإنترنت على الحاسوب يومياً في الإمارات 4 ساعات و6 دقائق في المتوسط.

واحتلت الفلبين وجنوب أفريقيا وكولومبيا والبرازيل وتايوان، المراكز الخمسة الأولى في استخدام الإنترنت على الحاسوب أو الحاسوب المحمول أو التابلت. وجاءت الإمارات في المركز الثالث عشر عالمياً في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والأولى إقليمياً، وبلغت فترة استخدام الإنترنت في هذه الفئة 3 ساعات و48 دقيقة يومياً في المتوسط.

وجاءت تايلاند والفلبين والبرازيل وأندونيسيا ونيجيريا في المركز الخمسة الأولى في هذه الفئة. وأشار التقرير إلى أن 57% من سكان العالم حالياً يتصلون بالإنترنت ويقضون في المتوسط 6.5 ساعات لاستخدامها يومياً، متوقعاً أن يقضي سكان العالم 1.2 مليار سنة في استخدام الإنترنت بجميع الوسائل المتاحة خلال العام الجاري، وسوف يكون هذا الاستخدام عبر الهاتف النقال وأجهزة التابلت مقارنة بأجهزة الحاسوب.