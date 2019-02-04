افتتاح فندق سيتي ماكس رأس الخيمة من فئة 3 نجوم

المصدر: رأس الخيمة ـــ أحمد أبو الفتوح

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أول فنادق مجموعة سيتي ماكس في رأس الخيمة، من فئة 3 نجوم، والذي يضيف 204 غرف جديدة لقطاع السياحة في الإمارة.

ويقع الفندق بمنطقة النخيل التي تعد من أكثر مناطق الجذب الاقتصادي والسياحي بالإمارة،. حضر الافتتاح الشيخ مايد بن سلطان القاسمي، وعلي شريف الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق «سيتي ماكس».

وأكد القاسمي أن القطاع الفندقي في رأس الخيمة يشهد نمواً متزايداً ورؤية مستقبلية تنطلق من الخطط الحكومية التي تستهدف استقطاب 3 ملايين زائر بحلول 2025، مشيراً إلى أن التنوع في فئات الفنادق الجديدة ذات القيمة الاقتصادية يخدم القطاع السياحي وفئة رجال الأعمال إلى جانب السياحة في رأس الخيمة التي باتت واحدة من أسرع وجهات العطلات نمواً في المنطقة،

نمو

وأوضح علي شريف الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بفنادق «سيتي ماكس» التابعة لمجموعة «لاندمارك»، خلال مؤتمر صحافي على هامش الافتتاح أن الفندق يضيف 204 غرف فندقية إلى قطاع السياحة في الإمارة.

وأشار إلى ان فندق رأس الخيمة يرفع عدد غرفنا إلى 2007 غرف ضمن 6 فنادق على مستوى الإمارات، وتعتزم المجموعة التوسع في مدينة دبي بافتتاح فندق سيتي ماكس البرشاء 2 بمجموع 120 غرفة نهاية فبراير الجاري، وسيتي ماكس الخليج التجاري 340 غرفة أبريل المقبل.

وأوضح أن المجموعة افتتحت أول فنادقها الخارجية في أسوان بمصر، وجار إنشاء فندق سيتي ماكس الاسكندرية ويضم 200 غرفة، وفي السعودية يتم حالياً إنشاء فندق سيتي ماكس الرياض بمجموع 80 غرفة خلال النصف الأول من 2019 والذي يعد أول فنادق العلامة في منطقة الخليج العربي، ضمن استراتيجية تعزيز مكانة علامتنا التجارية في المنطقة وهو نقطة انطلاق أخرى لخطط التوسع المستقبلية لمجموعة «لاندمارك».

صديق لأصحاب الهمم

وأكد أحمد طاهر مدير فندق سيتي ماكس رأس الخيمة، أن الفندق تم تصميمه ليتوافق مع فئة أصحاب الهمم وتسهيل وصولهم لكافة المرافق وحمام السباحة بالفندق.