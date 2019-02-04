«الإمارات دبي الوطني» والإمارات الإسلامي يعززان التوطين عبر معرض التوظيف

المصدر: دبي- البيان

يشارك بنك الإمارات دبي الوطني، للعام الحادي والعشرين على التوالي في «المعرض الوطني للتوظيف- الشارقة»، الذي ينعقد من 6 حتى 8 فبراير في مركز إكسبو الشارقة. وتأتي مشاركة البنك في إطار استراتيجيته لحفز جهود التوطين وتجسيداً لالتزامه بصقل مهارات الشباب الوطني وتعزيز مساعي التوطين.

وسيقوم البنك خلال المعرض بإجراء مقابلات مباشرة تتيح فرص التوظيف للمتقدمين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي، وسيقدم فرص العمل الفورية للمتقدمين إلى «برنامج التعليم المتسارع».

وقال حسام السيد، المسؤول الرئيس للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «في عام 2018، وظّف البنك أكثر من 300 إماراتي طموح من خلال معارض التوظيف، ونهدف هذا العام إلى تعيين 150 موظفاً من حملة شهادة الثانوية العامة في برنامج «المشعل» و70 خريجاً جامعياً في «برنامج التعليم المتسارع».

الإمارات الاسلامي

ويشارك «الإمارات الإسلامي» في المعرض الوطني للتوظيف». وقال مروان المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في «الإمارات الإسلامي»: «من شأن مشاركتنا في المعرض أن تتيح لنا فرصة الالتقاء بالموظفين المحتملين وجهاً لوجه، وتعزيز فريق عملنا بمجموعة جديدة من الخريجين المفعمين بالطموح والمهارات المتميزة.

ففي غضون الأعوام القليلة الماضية، أضفنا إلى كوادرنا البشرية نحو 300 موظف مواطن من الشارقة و380 من دبي عبر معارض التوظيف التي انعقدت في الإمارتين، حيث بات المواطنون يشكلون اليوم نحو 24% من إجمالي الموظفين العاملين في «الإمارات الإسلامي»، يعمل أكثر من ثلثهم في المناصب الإدارية.