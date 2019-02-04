211 مليون درهم أرباح مجموعة أغذية العام الماضي بنمو 2.1 %

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة أغذية النتائج المالية الأولية (غير المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 211 مليون درهم، بنمو نسبته 2.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت «أغذية» إلى أن المجموعة سجلت إيرادات صافية بلغت ملياري درهم، بنسبة زيادة تقدر بـ 2%، وذلك بعد اقتطاع بعض العائدات المسجلة لمرة واحدة غير متكررة من إيرادات عام 2017. وقال المهندس ظافر الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: أثبتت المجموعة مرة أخرى مرونتها، وحققت نتائج مالية قوية في عام آخر صعب.

وأشارت المجموعة إلى مواصلة «مياه العين» ريادتها من حيث الحصة الحجمية والسوقية في الإمارات، وذلك على خلفية النمو القوي في حجم مبيعاتها بنسبة 5% رغم العروض التنافسية القوية على مدار العام، إلى جانب نمو حصة «أغذية» السوقية لعلامتي «مياه ألبين» و«مياه البيان» بمقدار 70 نقطة أساس لتصل إلى 30% من سوق المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أداء قوي

وقال طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: أظهرت أغذية أداء قوياً بالنسبة إلى مقاييس الأداء الرئيسة على صعيد مجموعة منتجاتها التي شهدت نشاطاً تنافسياً غير مسبوق خلال العام. وحققت علامة مياه العين نمواً بارزاً في مبيعاتها قدر بـ5% في ظل البيئة التنافسية الحادة التي واجهتها الأسواق في 2018.

وأسهم النمو القوي في قطاع تجارة التجزئة في ارتفاع إيرادات أعمال المجموعة على المستويين المحلي والإقليمي. وأضافت «أغذية» أن الربح للسهم الواحد قد بلغ 0.351 درهم خلال 2018. وستعقد المجموعة اجتماعها السنوي في نهاية مارس 2019، حيث سيتم تقديم البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى مناقشة وتقديم بنود أخرى لأخذ الموافقات اللازمة.