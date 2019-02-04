دائرة التنمية السياحية في عجمان تفتتح منتجع «كرفانا الزوراء»

المصدر: عجمان- البيان

افتتح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، مؤخراً، منتجع «كرفانا الزوراء» الذي يشكل فكرة فندقية مبتكرة وإضافة نوعية إلى محفظة عجمان الفندقية

ويعتبر «كرفانا الزوراء» الذي يضم 10 شاليهات بأحجام مختلفة ضمن مشروع الزوراء، منتجعاً شاطئياً يرتقي بمستوى تجربة الفنادق الفاخرة والضيافة، خاصة أنه يوفر تجارب ممتعة ومتميّزة للأفراد والمجموعات والعائلات.

وقال الشيخ عبد العزيز النعيمي: «يواصل القطاع السياحي في عجمان تعزيز وتنويع محفظته الفندقية من خلال افتتاح المزيد من الفنادق والمنتجعات بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وهو الأمر الذي يأتي ضمن استراتيجية الدائرة، وسعيها إلى تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للإمارة، وتحقيق رؤية عجمان 2021».

وأضاف: «توفر إمارة عجمان كافة التسهيلات والحوافز الاستثمارية، بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية إلى القطاع السياحي والفندقي في الإمارة، الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي تلعب دوراً أساسياً في رسم المشهد الاقتصادي في عجمان».

قال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «منتجع كرفانا الزوراء يشكل إضافة حقيقية للقطاع الفندقي في عجمان، ويسهم في تعزيز التنوع وتعدد الخيارات الفندقية التي تقدمها الإمارة للزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «يأتي افتتاح المنتجع الجديد ضمن سلسلة من المشاريع السياحية، التي تسعى إمارة عجمان إلى افتتاحها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي في الإمارة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».