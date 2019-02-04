«إمباور» تحتفل بـ 15 عاماً من الإنجازات وتكرم موظفيها المتميزين

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم بمرور 15 عاماً على تأسيس الشركة، وذلك خلال حفل الموظفين السنوي، الذي عقد بفندق هيلتون الحبتور على القناة المائية بدبي، مدينة الحبتور.

وقامت الشركة بتكريم موظفيها من مختلف الإدارات الذين أكملوا 5 و 10 سنوات في خدمة الشركة. وحضر الحفل عدد من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات والموظفين يترأسهم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» للاحتفال بإنجازات الشركة ومرور 15 سنة على تقديم إمباور لخدمات تبريد المناطق بتميز وكفاءة.

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نجاحنا على مدى خمسة عشر عاماً هو ثمرة جهود موظفينا وعملهم الدؤوب لتحقيق إنجازات جديدة كل عام.

نحرص في إمباور أن نحافظ على بيئة عمل عمادها الشفافية والتمكين والثقة ويُعد الاحتفاء بالقدرات المعطاءة ضرورة لنا لترجمة استراتيجيتنا الداعمة لموظفينا على أرض الواقع. وأضاف: حققت إمباور نجاحاً عظيماً لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وشارك بن شعفار الحضور أهم إنجازات إمباور منها تحقيق المؤسسة لصافي أرباح تجاوز 800 مليون درهم، وكشف النقاب عن مشروع مبنى المقر الرئيس الجديد للمؤسسة، وتوقيع اتفاقيات تزويد مشاريع رئيسة جديدة خلال عام 2018، بما في ذلك مشروع «واجهة دبي المائية» و«مشاريع شركة البراري للتطوير العقاري»، لإضافة إلى محطات التبريد الجديدة في برشا هايتس وقرية جميرا الدائرية.

وقامت المؤسسة بتسوية قروض بقيمة 672 مليون درهم قبل موعدها استحقاقها، ومع تسديد هذه المبالغ قامت «إمباور» بتسوية قروضها المصرفية بالكامل، بقيمة إجمالية بلغت 2.67 مليار درهم، وأغلقت سجل مديونيتها مع رصيد «بدون ديون».