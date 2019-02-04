راشد بن حميد يدشن مشروع أبراج الكورنيش ريزيدنس بـ750 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس مجلس إدارة شركة عقار، مشروع أبراج الكورنيش ريزيدنس بتكلفة 750 مليون درهم والذي يطل على كورنيش الإمارة. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن عجمان أصبحت مدينة جذب سياحي واستثماري تتوافر فيها كافة المقومات اللازمة لنجاح أي مشروع واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تتصدر قوائم المدن الجاذبة للمستثمرين.

وتفقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي المشروع يرافقه يافع الفرج عضو مجلس الإدارة ومحمد الشامسي عضو مجلس الإدارة وغالب جابر المدير التنفيذي والمهندس زكريا الكمالي نائب المدير التنفيذي، وأوضح خلال تجوله في المشروع أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع العقارية التي عكفت شركة عقار على تطويرها في منطقة الكورنيش التي تعد من أهم المناطق الحيوية في الإمارة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من السكان والزوار من داخل الإمارة وخارجها على مدار الساعة.

وذكر أن المشروع يستهدف تقديم بيئة مثالية للسكان حيث يتألف من 7 أبراج متلاصقة على منصة واحدة تشمل طابقاً سفلياً وطابقاً أرضياً وستة طوابق ومنصة واحدة بالإضافة لطابق سابع يضم نادياً صحياً وبرك سباحة وحدائق، فضلاً على اشتماله على طابق سكني متكرر مع طابق الخدمات بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 750 مليون درهم.

وأشار إلى أن المشروع أصبح جاهزاً للتسليم وبإمكان المشترين إنجاز إجراءات وحداتهم السكنية، مشيداً بالخدمات المتوافرة بالمشروع والتي أعدت وفقاً لأحدث المقاييس وأعلى معايير الجودة للارتقاء بالإمارة لتكون أهم وجهات الاستثمار ودفع عجلة السياحة في ربوعها.