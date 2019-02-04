«بريدجستون» تحقق نتائج قياسية في تصنيع المعدات الأصلية في عام 2018 نمو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة بريدجستون، أكبر شركة في العالم للإطارات والمطاط، عن زيادة بنسبة تتجاوز 30% في مجال تصنيع تجهيزات المعدات الأصلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2018. وتم اختيار شركة بريدجستون لتوفير أكثر من 120 من تجهيزات المعدات الأصلية الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تغطي أكثر من 40 طرازاً من 15 شركة تصنيع مختلفة.

وقال ميتي إيكين، المدير الإداري الإقليمي لشركة بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا: «نتطلع إلى ابتكار المزيد من أفضل المنتجات والحلول في فئتها، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الأداء والسلامة». وتعتبر استثمارات بريدجستون في مجال الأبحاث والتطوير عنصراً أساسياً في نجاحها كشركة تصنيع معدات أصلية.

وقد تم تأكيد جودة وابتكار مجموعة إطارات بريدجستون الممتازة من قبل مصنعي السيارات الذين يلتزمون باستخدامها كمعدات أصلية في منتجاتهم، بما في ذلك علامات تجارية رائدة مثل تويوتا، ومرسيدس، وبورش. وتواصل بريدجستون في ذات الوقت العمل كمورد أساسي لسيارات أودي، وسيات، وسكودا، كما أنها لا تزال شريكاً استراتيجياً لمجموعة فولكس فاجن.