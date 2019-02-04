فنادق «إيبيس» تستهدف تقديم تجربة عصرية تفاعلية ضيافة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إيبيس»، سلسلة فنادق الفئة الاقتصادية، التركيز على تقديم تجربة فندقية عصرية ترتكز على تعزيز التفاعل مع المسافرين والمقيمين، لتعيد بذلك تعريف مفهوم الضيافة والإقامة الفندقية.

وسيساهم مفهوم الضيافة الجديد بإعادة تقديم الفنادق التي تحمل العلامة الفندقية «إيبيس»، والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، كمساحات معيشة حقيقية ورحبة في متناول الجميع، بما يلبي المتطلبات المختلفة للعملاء على مدار الساعة.

وكجزء من عملية التحوّل التي تشهدها العلامة الفندقية، سيتم تقديم تجربة جديدة لنزلاء الفندق. فإلى جانب توفير أماكن مخصصة للنوم وتناول الطعام، ستعمل فنادق «إيبيس» على تخصيص مساحات تتيح للنزلاء فرصة للتفاعل مع الآخرين. كما سيتم الترحيب بالضيوف من قبل أحد أعضاء فريق الابتسامة في «إيبيس» ومساعدتهم على إتمام إجراءات تسجيل الوصول في اللاونج، ما يتيح لهم الاستمتاع بتناول المشروبات المختلفة التي يوفرها الفندق.

وعلى صعيد الإقامة الفندقية، شهدت «إيبيس» عملية تحوّل من مجرد كونها سلسلة فنادق تقليدية ذات طابع موحّد، لتصبح وجهة عصرية تتيح للنزلاء تجارب إقامة فندقية صُممت خصيصاً لتلبي متطلباتهم المتغيرة، وذلك من خلال تبني ثلاثة تصاميم جديدة.