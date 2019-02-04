«اقتصادية الشارقة» تطلق خدمة توثيق معاملات الشركات التجارية

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خدمة توثيق معاملات الشركات التجارية بالدائرة وكافة فروعها وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته، والذي جاء في مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وتتيح هذه الخدمة تصديق عقود تأسيس الشركات التجارية وجميع التعديلات التي تطرأ عليها من قبل الجهات المختصة دائرة التنمية الاقتصادية في الشركات التي تؤسس في الإمارة سنداً للمادة الأولى من مرسوم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي.

وأكد سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن التعديل على قانون الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بشأن تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية اقتصاد الدولة.

وأكد أن القانون الجديد يدعم تدفق الاستثمار وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات يعد خطوة في غاية الأهمية تدل على مرونة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات وتطوير بيئة أعماله وتتماشى مع رؤية الحكومة بتسهيل وتيسير أعمال الشركات.