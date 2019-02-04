«أكاماي» تستكمل عملية استحواذ شركة جانرين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أكاماي تكنولوجيز استكمالها عملية استحواذ على شركة جانرين، المتخصصة في مجال إدارة الوصول وهوية العملاء. ومن المتوقّع أن يؤدّي دمج تقنيات الشركتَين وفرَق العمل لديهما إلى توفير قدرة جوهرية تكميلية على منح عملاء تقنيات إدارة الوصول والهوية ميزات فورية في مجال الأمان.

وسيتمكّن بالتالي عملاء جانرين من ترسيخ الثقة الرقمية مع مستخدميهم والمحافظة عليها من خلال توفير بيئة تتّسم بمستوى عالٍ من الأمان والمرونة فيما يتعلّق بجمع معلومات حسّاسة حول المستخدمين وتخزينها، وإدارة أدوات التحكّم بالخصوصية ومحاربة الاحتيال على مستوى الهوية.

وسيؤدّي أيضاً دمج تقنية آيدنتيتي كلاود الخاصة بشركة جانرين مع نظام أكاماي الأساسي المتطوّر والذكي إلى تمكين حلول مصادقة قابلة للتكيّف وقائمة على أساس المخاطر تتمّيز بالدقة والأمان للحماية من أنشطة الحسابات الضارة.