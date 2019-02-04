«دبي الطبية» تستفيد من خدمات مركز إحالة الشكاوى بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسلطة مدينة دبي الطبية، اتفاقية تصبح بموجبها هذه المنطقة الحرة أول مؤسسة حكومية تستفيد من خدمات مركز إحالة الشكاوى الخاصة المُنشأ حديثاً من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعها مؤخرا زكي بن عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، لتعزيز العلاقة المتينة القائمة بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين المؤسستين عام 2018، ولتضع إطار عمل تستفيد سلطة مدينة دبي الطبية بموجبه من الخبرات التخصصية المستمدة من آليات الوساطة المتاحة في نموذج محكمة الدعاوى الصغيرة الذي أثبت نجاحه.

وفي عام 2018 تعامل وسطاء محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي مع أكثر من 390 دعوى، بمعدل أربعة أسابيع وسطياً لتسوية كل دعوى. تتيح محكمة الدعاوى الصغيرة إمكانية التسوية الذكية والسريعة والودية للدعاوى التي لا تزيد قيمتها على نصف مليون درهم، إما عبر تقنيات الواقع الافتراضي من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عن طريق النظام الذكي لمحكمة الدعاوى الصغيرة، أو بصورة مباشرة في قاعة المحكمة.

وجدير بالذكر أن عدد الشركاء الطبيين في المنطقة الحرة لمدينة دبي الطبية بلغ حتى العام الماضي 170 شريكاً من مستشفيات ومراكز طبية للمرضى غير المقيمين ومختبرات تشخيصية، ويعمل فيها مختصون مُجازون من 90 دولة تقريباً. كما تضم أيضاً أكثر من 200 محل تجاري ومنشأة غير طبية، ويعمل فيها ما يقرب من 10,000 شخص.