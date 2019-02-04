900 ألف مسافر عبر مطار دبي ورلد سنترال في 2018

المصدر: دبي ــ البيان

استقبل مطار دبي ورلد سنترال 900 ألف مسافر في عام 2018 في أعقاب زيادة عدد المسافرين في الربع الثالث بنسبة 26.1% ونمو معتدل في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 3%، في ظل إطلاق رحلات إضافية من شركات طيران مجدولة وعارضة خلال النصف الثاني من العام.

جاءت دول الاتحاد السوفييتي السابق على رأس قائمة أبرز الأسواق والوجهات التي تتعامل مع المطار بإجمالي قدره 408 آلاف و747 مسافراً، بارتفاع نسبته 44.4%، تليها أوروبا الغربية بإجمالي قدره 196 ألفاً و355 مسافراً وارتفاع ضخم بنسبة 107.9%، وأوروبا الشرقية بإجمالي قدره 186 ألف مسافر والتي شهدت نمواً بنسبة 3.7%. وحلت روسيا على قائمة أبرز الدول تعاملاً مع المطار، حيث سجل عدد المسافرين 406 آلاف مسافر تلتها ألمانيا 169 ألفاً ثم لبنان 55 ألفاً .

ومن حيث أبرز المدن تعاملاً مع المطار، فقد حلت العاصمة الروسية موسكو على رأس القائمة بإجمالي 121 ألفاً و049 مسافراً تلتها بيروت 55 ألفاً و103 مسافرين ثم مدينة كاتوفيتسي بإجمالي 43 ألفاً و906 مسافرين.

حركة الطائرات

بلغت حركة الطائرات عبر المطار خلال عام 2018، 29 ألفاً و959 حركة بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة مع 2017. وسجل حجم الشحن عبر المطار خلال الربع الرابع من عام 2018 ما مجموعه 258 ألفاً و375 طناً من الشحن الجوي. أما على صعيد إجمالي حجم الشحن في عام 2018 فقد ارتفع إلى 987 ألفاً و986 طناً بنمو نسبته 1.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2017.

الربع الثاني 2019

وتتوقع مطارات دبي أن تسجل حركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2019، مع ابتداء مشروع تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي في الفترة بين 16 أبريل إلى 30 مايو 2019، ما سيجعل مطار دبي ورل سنترال بديلاً جذاباً لاستيعاب عمليات الطيران المجدولة والعارضة والشحن وعمليات الطيران بشكل عام.

وستكون تلك الفترة التي تمتد على مدى 45 يوماً فرصة ة للمطار لعرض مرافقه الجديدة والموسعة والتي يمكنها الآن استيعاب ما يصل إلى 26.5 مليون مسافر سنوياً.

وتقوم 10 ناقلات لغاية الآن بتسيير رحلات عبر المطار بمعدل 21 رحلة أسبوعياً تخدم 6 وجهات دولية، بالإضافة إلى 20 شركة طيران متخصصة بالشحن تخدم أكثر من 45 وجهة. ويحتل مطار دبي ورلد سنترال المركز رقم 22 الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حجم الشحن الدولي .