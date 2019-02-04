الشركة الأم لموقع «بيوت» تزيد إجمالي رأس المال المستثمر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إي إم بي جي» الشركة الأم لموقع بيوت.كوم، وللعديد من المواقع العقارية الأخرى على مستوى الشرق الأوسط وجنوب آسيا قيامها بزيادة رأس المال المستثمر بقيمة 100 مليون دولار في أحدث وأكبر جولاتها الاستثمارية.

وتمت هذه الجولة بقيادة مجموعة «كي سي كي جروب»، إضافة إلى مشاركة 8 مستثمرين آخرين، منهم «إكسور سيدز» في هذه الجولة الختامية.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت: حقق موقع بيوت نجاحاً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية، وهذا التمويل الاستثماري دليل واضح على نمونا كشركة وكعلامة تجارية بارزة في الإمارات. ونتطلع إلى ترسيخ وتعزيز مكانتنا في الإمارات خلال العام الجاري 2019 من خلال تقديم أفضل تجربة للمستخدمين والعملاء. ونحن مستعدون لتوسيع نطاق العمل والنمو بشكل أكبر في 2019.