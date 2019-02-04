«بارسيلو» تدير فندق ديوكس دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سيفن تايدز» اختيار مجموعة فنادق «بارسيلو» لتصبح المشغل الجديد لفندق «ديوكس دبي» من فئة الخمس نجوم، والذي يقع في الجزء الغربي من نخلة جميرا.

وبموجب ذلك، سيحمل الفندق اسماً جديداً ليصبح «ديوكس دبي- رويال هايدواي» وسيصبح أول فندق في المنطقة يحمل اسم علامة المنتجعات والفنادق الفاخرة «رويال هايدواي».

وقع الاتفاقية عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز، وخايمي بوكسو، المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو وبحضور غلام أمارسي، الرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، الشريك في مجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: تم تعيين مجموعة فنادق بارسيلو لإدارة فندق ديوكس دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة والديناميكية والمرونة التي تتميز بهما، حيث تدير 249 فندقاً في 22 دولة حول العالم. كما تملك مجموعة بارسيلو أيضاً قسماً خاصاً لإدارة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالسفر والسياحة بما فيها 700 وكالة سفر في أربع قارات، لذلك نحن واثقون أيضاً من قدرتهم على تطوير أسواق متخصصة جديدة لديوكس دبي، بالإضافة إلى تحسين موقعنا في بعض الأسواق الرئيسية العالمية.

وتعد مجموعة فنادق بارسيلو التي تأسست عام 1931 ثالث أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا وتحتل المرتبة 29 على مستوى العالم. وهي تدير حالياً 54,000 غرفة فندقية في 22 دولة حول العالم.

وبالإضافة إلى علامة المنتجعات والفنادق الفاخرة «رويال هايدواي» التي تمتلكها، تشرف مجموعة الضيافة الإسبانية أيضاً على إدارة ثلاث علامات تجارية رئيسية أخرى هي: فنادق ومنتجعات بارسيلو التي تتميز بفنادق ومنتجعات المدينة الملتزمة بالابتكار والإبداع والثقافة المحلية، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال التي تركز على توفير الهدوء والراحة، وفنادق أليجرو التي تستهدف فئة الشباب من المسافرين وتشمل الفنادق والمنتجعات الحضرية في الوجهات الأكثر شعبية.

ويضم ديوكس دبي 279 غرفة بما في ذلك 64 جناحاً أنيقاً وطابق «الدوقة» المخصص للسيدات فقط بالإضافة إلى 287 شقة فندقية مفروشة بالكامل.