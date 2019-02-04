708 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 708 ملايين درهم حيث تم تسجيل 179 مبايعة بقيمة 347 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 60 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 287 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين بمنطقة المركاض. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 17 مليوناً. وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 361 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 342 مليون درهم و18 رهن فلل وشقق بقيمة 19 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 226 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 76 مليوناً.