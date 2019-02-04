مجلس إدارة «إنفستكورب» يبحث الفرص والتحديات بالأسواق العالمية

المصدر: دبي- البيان

عقد «إنفستكورب» اجتماع مجلس إدارته للمرة الأولى في الكويت، حيث ناقش أعضاء المجلس استراتيجية «إنفستكورب» في ضوء التوجهات والفرص والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»: «سعداء باللقاء في دولة الكويت التي لطالما تربطنا بها علاقة متينة تعود جذورها إلى تأسيس المؤسسة، وهي بلا شك محطة أساسية في مسيرة نموّنا». وأكد أن «إنفستكورب» تمكن من ترسيخ مكانته أحد أبرز اللاعبين في القطاع العالمي لإدارة الأصول البديلة، ونحن سعداء بما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور يوسف الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة إنفستكورب: «نمتلك الإمكانات والمقومات التي تؤهلنا لاقتناص الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء العالم».