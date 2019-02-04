«ميد» تُشيد بأسلوب الإمارات في تطبيق القيمة المضافة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

امتدحت مجلة «ميد» أسلوب الإمارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقالت: «رغم أن الإمارات طبقت الضريبة اعتباراً من أول العام الماضي، إلا أنها فضلت رفع عبء الضريبة عن كاهل شركات التطوير العقاري، وجعلت الضريبة صفرية على العقارات السكنية حديثة البناء، بدلاً من نسبة 5% المطبقة عموماً».

وأضافت المجلة، إن هذا الإجراء كان له تأثير إيجابي في دعم قطاع العقارات السكنية. ورغم عدم تطبيق الضريبة على مبيعات العقارات السكنية، فإن الضرائب المطبقة على تكاليف الإنشاء والصيانة لا تسترد. وليس تخفيف عبء الضريبة فقط هو العامل المؤثر في القطاع العقاري، فهناك عوامل أخرى، منها الاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي يساهم أيضاً في انتعاش القطاع العقاري.