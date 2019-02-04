«دوبيزل» تؤكد التزامها بالموثوقية في إعلاناتها

المصدر: دبي - البيان

أكد سامر عابدين، المدير العام لـ«دوبيزل العقارية»، التزام المنصة بالموثوقية في إعلاناتها. وأوضح عقب الإعلان الأخير عن إزالة إعلانات العقارات المزيفة في الإمارات: «أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي إعلاناً إيجابياً آخر يخدم سوق العقارات، حيث أمرت بإزالة العقارات المدرجة على المواقع الإلكترونية، والتي لا تمتلك رقم ترخيص يؤكد صحة توفرها».

وأضاف: «نحن في دوبيزل نؤيد المساعي والجهود التي تبذلها الحكومة، ونرحب بهذه الخطوة الرامية إلى إزالة الإعلانات المزيفة. ونستمر بالبحث عن كافة السبل واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك، وإزالة هذه العقارات بالكامل عن منصتنا في أقرب وقت ممكن، ونلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع وكلاء العقارات لدينا لنكون أول من يكمل هذه العملية. وستعزز هذه القوانين الجديدة من ثقة العملاء في منصتنا».