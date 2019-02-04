«روتانا» تتولى إدارة فندق جديد في بغداد

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت «روتانا» وجودها في سوق الضيافة العراقي، بعد أن وقّعت مع شركة الإباء اتفاقية إدارة وتشغيل فندق ذي خمس نجوم في بغداد اعتباراً من أول فبراير الجاري. وبموجب الاتفاقية الجديدة، آلت إدارة وتشغيل فندق بابل إلى مجموعة روتانا تحت اسم فندق «بابل روتانا».

يتميز فندق «بابل روتانا بغداد» بموقعه الفريد بجانب المنطقة الخضراء، التي تتميز بأعلى درجات الأمان، وبالقرب من ضفاف نهر دجلة الشهير، وعلى بعد 30 دقيقة فقط بالسيارة من مطار بغداد الدولي. ويوفر الفندق أعلى مستويات الراحة في العاصمة بغداد.

وقال عماد الياسري، رئيس مجلس إدارة شركة الإباء: «يسرنا أن نتعاون مع روتانا لإدارة فندقنا ذي الخمس نجوم في بغداد، ونحن متحمسون لبدء أعمال ترقية الفندق وتحديثه».