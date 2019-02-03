دبي تحتل المرتبة الأولى عالمياً بين المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال

المصدر: البيان الإلكتروني

تفوقت دبي على سنغافورة و 8 مدن أخرى بعد ارتفاع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عالمياً في استبيان المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 الصادر عن شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال، وبذلك ارتفع تصنيف الإمارة من المرتبة الثالثة في نسخة الاستبيان للعام 2016 والمرتبة الخامسة في استبيان العام 2014، وكانت سنغافورة قد احتلت المرتبة الأولى في النسخ السابقة للاستبيان فيما ازاحتها دبي عن الصدارة لتحتل المرتبة الثانية في نسخة 2018.

واستحوذت دبي على اختيار 20 % من إجمالي 846 رائد أعمال شاركوا في استبيان 2018 باعتبارها المدينة الأكثر جاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مقارنة مع 15 % من إجمالي 755 مشاركاً في استبيان 2016 و 13 % من إجمالي 721 مشاركاً في استبيان 2014.

وشهد استبيان أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018 خروج لندن نهائياً من القائمة بعد أن احتلت المرتبة العاشرة في 2016 والمرتبة الثالثة في 2014، كما خرجت باريس أيضاً بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في 2016 و 2014، بالإضافة إلى خروج لوكسمبورغ بعد أن كانت في المرتبة السادسة في 2016 و السابعة في 2014.

فيما انضمت كل من تورنتو وبانغالور وسيدني للمرة الأولى إلى قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للعام 2018.

وتراجعت سنغافورة إلى المرتبة الثانية بعد أن استحوذت على 18 % من آراء رواد الأعمال المشاركين في استبيان 2018، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الأول في نسخ الاستبيان للأعوام 2014 ، حيث اختارها 19 % من المشاركين في الاستبيان آنذاك كأكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال ، وحلت أولاً أيضاً بعد أن اختارها 16.8 % في المشاركين باستبيان 2016.

وحلت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بـ 15 % بعد أن جاءت ثانياً في 2016 وسادساً في 2014، فيما جاءت زيوريخ في المرتبة الرابعة في 2018 بـ 12 % من اختيارات المشاركين في الاستبيان مقارنة بتصنيفها في المركز الخامس في 2016 و الرابع في 2014.

وفيما جاءت تورنتو في المركز الخامس بـ 11 % ، ارتفع تصنيف فرانكفورت إلى المرتبة السادسة في 2018 حيث استحوذت على 8 % من اختيارات المشاركين مقارنة بالمرتبة السابعة في 2016 و المرتبة الثامنة في 2014

أما نيويورك، فقد هبط تصنيفها إلى المرتبة السابعة في 2018 حيث حصلت على 7 % مقارنة بالمرتبة الرابعة في 2016 والمرتبة الثانية في 2014.

وجاء تصنيف سيدني ثامناً في الاستبيان بـ 4 % ، واحتلت طوكيو المرتبة التاسعة في 2018 حيث حصلت على 3 % مقارنة بالمرتبة الثامنة في 2016 والمرتبة العاشرة في 2014.

وحلت مدينة بانغالور، عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية في المركز العاشر بـ 2% .

وشمل الاستبيان 846 من رواد الأعمال، الذين يديرون شركاتهم انطلاقاً من فروع شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في 45 دولة حول مختلف قارات العالم بما يشمل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا بالإضافة إلى استراليا، وشملت القطاعات التي يعمل بها المشاركون تقنية المعلومات والاستشارات بالإضافة إلى التجارة والخدمات، والسياحة والضيافة وغيرها.

وأظهر الاستبيان العوامل التي دفعت المشاركين لاختيار كل مدينة ضمن قائمة المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال، حيث أشار 24 % من الرواد الذين اختاروا دبي إلى أن العامل الأهم بالنسبة لهم يتمثل في البيئة الملائمة للاستثمار وسهولة تأسيس الشركات، فيما أكد 22 % منهم أن الأمان ونمط الحياة العصري هو العامل الأهم في جاذبية دبي بالنسبة لهم، ولفت 20 % منهم إلى أن البنية التحتية والخدمات المتطورة تأتي في مقدمة مقومات الإمارة، فيما حل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به دبي في الصدارة بالنسبة لـ 18 % منهم، وبالرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع العام 2018، إلا أن عامل عدم وجود ضريبة على الشركات والدخل شكل العامل الأهم بالنسبة لـ 16 % لرواد الأعمال الذي اختاروا دبي.

وضمن محور سمعة المدن في الاستبيان، أشار 89 % ممن اختاروا دبي كأكثر المدن جاذبية لريادة الأعمال إلى أنهم زاروا الإمارة مرة واحدة على الأقل، سواء كانت للسياحة أو للأعمال أو لرحلات الترانزيت، فيما بلغت هذه النسبة 81 % استبيان 2016 و 77 % في نسخة 2014، وهو مؤشر واقعي على زيادة الإقبال على دبي في ظل الربط الجوي الواسع الذي تتمتع به مع شتى دول العالم.

وشكل رواد الأعمال الآسيويون النسبة الأكبر من رواد الأعمال الذين اختاروا دبي، إذ شكلوا 27 %، فيما حل رواد الأعمال الأوروبيون في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وجاء أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من أمريكا الشمالية ثالثاً بنسبة 17 %، إلى جانب الرواد من استراليا بـ 14 %، أما الأفارقة فشكلوا 12 % يليهم رواد الأعمال من أمريكا الجنوبية بـ 11 %.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان قال شريف كامل، الرئيس الإقليمي لـشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ":شهد استبيان العام 2018 مستجدات بارزة مقارنة مع نسخ 2016 و 2014 مما يعكس تغير توجهات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة في العالم وآليات تقييمهم لعوامل الجذب للمدن المشمولة في القائمة.

ولفت كامل إلى أن استبيان 2018 سجل تصدر دبي للمركز الأول ضمن المدن الأكثر جاذبية لرواد الأعمال للمرة الأولى منذ 2014، موضحاً أن هذا الانجاز يأتي في ظل تنامي السمعة المرموقة والثقة الراسخة التي تتمتع بها الإمارة كمركز استثماري وتجاري والمقومات المتنوعة التي تتميز بها لرواد الأعمال خاصة سهولة تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال ونمط الحياة العصري.