«هيلينيك شيبينغ»: آفاق واعدة للقطاع البحري في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «هيلينيك شيبينغ نيوز» الشبكي أن القطاع البحري في الإمارات يتمتع بآفاق نمو واعدة، وذلك في ظل ما تحظى به الأصول القوية أصلاً التي يمتلكها هذا القطاع من تعزيز في صورة مبادرات مستمرة تتخذها الحكومة لدعمه ومواصلة تحسين مستواه.ونشر الموقع المعني بشؤون التجارة البحرية حول العالم تقريراً، أمس، وصف فيه الإمارات بأنها الدولة الأكثر اتصالاً بما حولها عبر البحر في آسيا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها 20 ميناءً، بعضها يندرج ضمن أفضل 10 موانئ على مستوى العالم من حيث تقدم البنية التحتية، إضافة إلى حرص الإمارات على تزويد القطاع دوماً بأحدث التقنية.وتطرق التقرير إلى دبي على وجه التحديد، فذكر أنها من بين أكبر 5 مراكز عالمية للشحن البحري.