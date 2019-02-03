«ذي بانكر»: بنوك الإمارات تتمتع بمركز قوي في 2019

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجلة «ذي بانكر» البريطانية أن بنوك الإمارات تتمتع بوضع مستقر تُحسَد عليه ومركز قوي في 2019، ما يمكنها من مواجهة أي ظروف طارئة أو غير متوقعة قد تعترضها.

ونشرت المجلة تقريراً أمس بعنوان: «بنوك الإمارات تشعر بفوائد التجربة»، وأوضح التقرير أن بنوك الإمارات لديها أسباب مقنعة كي تكون سعيدة، ومن أهمها قدرتها على الاحتفاظ بأداء طيب نسبياً حتى في ظل الظروف السلبية التي تعرضت لها اقتصادات المنطقة بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض أسعار النفط. والسبب الثاني هو أن بنوك الدولة استهلت عام 2019 من مركز قوي نتج عن تحقيق معدل رأس مال مرتفع بلغ 16.6% في نهاية الفصل الثالث من 2018، كما حققت خلال الفترة نفسها أيضاً معدلاً مرتفعاً لكفاية رأس المال بلغ 17.9%.