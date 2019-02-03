غرفة الشارقة تُكرّم الفائزين بجائزة «التميّز الاقتصادي» الأربعاء

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت غرفة الشارقة عن تنظيم حفل «جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي» لعام 2018، الأربعاء المقبل برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وجاء الإعلان عن موعد تنظيم الحفل الذي ستقام فعالياته في مركز إكسبو الشارقة لتكريم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي بحلتها الجديدة، خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجائزة، الذي عقد في مقر الغرفة مؤخراً، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الأمناء، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، النتائج الختامية لأعمال الدورة الثالثة، وتقييم المُنشآت والأفراد المشاركين، وشكل الجائزة الجديد.

وشهد الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجميع فئات الجائزة لعام 2018، إضافة إلى برنامج حفل التكريم.

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص الغرفة على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على صعيد دعم قطاع الأعمال الخاص وتعزيز تميّزه وممارساته الإيجابية والمساهمة في نشر الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، وصولاً إلى بناء اقتصاد مستدام، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال إن الجائزة واحدة من أبرز مبادرات غرفة الشارقة، التي تحظى بمتابعة ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتحرص الغرفة على تطويرها والارتقاء بمكانتها وسمعتها وأهميتها على المستوى المحلي والوطني والخليجي بوتــيرة دائمة، وفقاً لمقـــتضيات الواقع الاقتصادي وتطوراته المتسارعة.