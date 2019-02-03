«الأوراق المالية» تطلق فعاليات «أسبوع الحوكمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي انطلاق فعاليات «أسبوع الحوكمة» الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع هذا الأسبوع وتتضمن عدداً من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز الوعي بالحوكمة، والتعريف بمبادئها، والمزايا والمنافع التي تعود على الشركة والمساهمين من جراء التطبيق الدقيق لضوابط الحوكمة.

وقال إن فعاليات الأسبوع ستشهد عقد ورشتي عمل بحضور أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وسيحاضر فيها خبراء أصحاب تخصص رفيع في موضوعات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتطبيقاتها في دبي الثلاثاء المقبل، ويحضرها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن ورشة عمل أخرى في أبوظبي الخميس المقبل.

ونوه الدكتور عبيد الزعابي إلى أن «ضوابط الحوكمة التي تطبقها الهيئة على الشركات المساهمة العامة الخاضعة لقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» تهدف إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية لكل المساهمين مع مراعاة مصالح العمل والعاملين والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمار».