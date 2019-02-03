حملة في أسواق أبوظبي للتوعية بضريبة القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي- البيان

تبدأ اليوم في أسواق أبوظبي الحملة التوعوية حول معايير الفاتورة الضريبية، وضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كل الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة حفاظاً على حقوق المستهلكين، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من 28 يناير الماضي للتواصل المباشر مع المستهلكين وتجار التجزئة، للتعريف بأهمية الفاتورة الضريبية والشروط القانونية الواجب توافرها بالفاتورة، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى في الدولة.

وتستمر الحملة التي تنظمها الهيئة الاتحادية للضرائب تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على مدى أربعة أيام في خلال الأسبوع الحالي بمعظم المناطق التجارية في مدينة أبوظبي، وتستأنف خلال الأسبوع المقبل في العين، والظفرة، ومن المقرر أن تتواصل الحملة خلال الربع الأول من العام الحالي في كل إمارات الدولة بشكل متتابع أسبوعياً.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي، إن الحملة الجديدة، التي أطلقتها الهيئة الأسبوع الماضي تحت شعار «فاتورتك الضريبية، حقك وضمانتك» تأتي ضمن الخطط الشاملة، التي تنفذها الهيئة لتشجيع الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال إطلاق حملات متنوعة لرفع مستوى الوعي بكل القطاعات المعنية بالنظام الضريبي.

وأضاف: «تأتي حملة الفاتورة الضريبية في إطار الجهود المكثفة للهيئة الرامية للتحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكل العمليات التجارية، ورفع مستوى الوعي الضريبي لدى المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الضريبية لحمايتهم من أية محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة بشكل غير سليم حيث تتزامن مع حملة «العيادة الضريبة» للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، التي انطلقت في أغسطس الماضي، وما زالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كل قطاعات الأعمال والتعرف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري».