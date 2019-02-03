تعاون بين سوق أبوظبي المالي ومركز «إيداع» السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية تعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المملوكة لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم خدمات الحفظ والتسجيل، والمقاصة والتسوية، للأوراق المالية المتداولة في السوق المالية السعودية في الرياض بهدف تعزيز التعاون الثنائي في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية السعودية والإماراتية.

مثل الجانبين في التوقيع عليها كل من خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالإنابة، وممدوح السديري، المدير التنفيذي لشركة إيداع.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، والتي تساهم في تأسيس تعاون ثنائي فعال بينهما في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية في الدولتين، ومن خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الملكية أو العمليات التي يجريها الوسطاء أو الأعضاء أو المستثمرون، بالإضافة إلى عمليات نقل الأوراق المالية، وتحديث سجلات ملكية حملة الأوراق المالية المسجلة لدى كل دولة.

وأكد خليفة سالم المنصوري حرص سوق أبوظبي على تطوير بنيته القانونية والتشريعية وفق أفضل المعايير العالمية لضمان أن تكون بيئة التداول في السوق تنافسية وشفافة وعادلة.

فيما قال السديري: تأتي الشراكة التزاماً بحرصنا المشترك على تعزيز التعاون مع سوق أبوظبي لتسهيل خدمات الإيداع بين السوق المالية السعودية والإماراتية من خلال تقديم كافة التسهيلات لتمكين عمليات الإيداع وحفظ وصيانة سجلات الملكية بين الطرفين.