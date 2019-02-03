«أدنوك» تمنح أول امتياز بري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بتــرول أبوظــبي الوطنية «أدنوك»، أمس، تــوقيع اتفـــاقية مـــع شركة «أوكســـيدنتال بتروليوم» الأمـــريكية، لترسية منطقة برية جديدة في منطقة الظفرة بأبوظبي، لاستكشاف وتطـــوير وإنتاج النفــط والـــغاز، بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظــبي الاتفاقية.

وتغطي المنطقة مساحة تبلغ 5782 كيلومتراً مربعاً. وتضم البيانات المتوفرة من المــسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، جزءاً كبيراً من المنطقة الجديدة، التي تتمتع بإمكانات واعدة. وتـــعد هــذه أول منطقة برية يتم ترسيتها من خلال المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك في أبـــريل 2018، ضمـــن استراتيجية أبوظبي لإصـــدار تراخيص لمناطق جديدة.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل «أوكسيدنتال بتروليوم» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر 893 مليون درهم، بما في ذلك رسم المشاركة، في استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية.

اقراء ايضاً

«أدنوك» تمنح «أوكسيدنتال بتروليوم» أول امتياز في قطاع بري