غرفة رأس الخيمة ترسم خارطة طريق للنهوض بالمشاريع الاستثمارية بالإمارة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أكد محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة، ضرورة تبني الأفكار والمقترحات من النخبة في المجتمع، والتي من شأنها أن تخدم الغرفة واقتصاد إمارة رأس الخيمة، ورفع تلك الأفكار والتوصيات للجهات ذات الاختصاص، لمناقشتها والاستفادة منها في الإسهام بالنهوض باقتصاد رأس الخيمة من أجل مزيد من التقدم والنماء، مؤكداً أن كل اقتراح هو بمثابة فكرة جديدة للتطوير والإبداع والابتكار كونه منهج عمل أم نظاماً أو إجراء، يتم توجيهها للصالح العام وتكون مخرجاتها في النهاية نتائج إيجابية تخدم رأس الخيم واقتصادها.

جاء ذلك خلال جلسة العصف الذهني التي نفذتها إدارة ترويج الاستثمار في غرفة تجارة رأس الخيمة، والتي ضمت نحو 50 مشاركاً يُعدون النخبة من طلاب وطالبات كليات التقنية العليا، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومؤسسة الإمارات للشباب بأبوظبي والجامعة الأمريكية، وعدد من مسؤولي الغرفة وموظفيها، استعرضوا فيها عدداً من الأفكار المتميزة، التي صيغت في شكل توصيات للتنفيذ، ستسهم في تحقيق نتائج متميزة واستنباط أفكار وحلول إبداعية تصب في مجملها لخدمة الاستثمار في الإمارة.

وأشار إلى أن غرفة رأس الخيمة تبنت بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للشباب بأبوظبي تنفيذ تطبيق إلكتروني يتم من خلاله الترويج الاقتصادي والصناعي والسياحي لإمارة رأس الخيمة، مما يساهم في تنمية اقتصاد الإمارة.

واستعرض المشاركون خلال الجلسة باقة من الأفكار أفكار المتميزة ورسم خريطة طريق لرواد الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على استقطاب المستثمرين، بما يضمن الاستمرارية والنمو ويحفز على دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشروعات والتعرف على خطوات إجراءات الجهات الحكومية وكذا جهات الدعم وتقديم كل الحلول والاستشارات في كيفية استثمار التجارب الناجحة للآخرين.