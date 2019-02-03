820 مليون دولار أرباح البنك العربي و45% توزيعات الأرباح

المصدر: دبي ـ البيان

حققت مجموعة البنك العربي أداء قوياً عام 2018، حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار في نهاية 2018 مقارنة مع 533 مليون دولار نهاية 2017 في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 1.1 مليار دولار.

واستطاعت المجموعة تـــعزيز قاعـــدة رأس المال لديها لتبلغ 8.7 مليارات دولار في ديسمبر وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لتصــل إلى 15.6% وارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 9.5%. وأوصى مجــلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمــين 45% لعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار.

وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية 8%، وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسة حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 9% وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% إلى 25.8 مليار دولار مقارنة بـ 25.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر من عام 2017، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل 34.3 مليار دولار.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن الأرباح التي حققها البنك عام 2018 تعكس قوة مركزه المالي ونجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته وتأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وتأكيداً واضحاً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية».

وأوضح نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك أن الـــنتائج الإيجابية تأتي مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأســـواق عمله الرئيسة، حيث حققت صافي الأرباح التشغيلية نمواً جيداً نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمـــولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في زيادة مستويات الإقراض وبما يعكس كفاءة البنك على إدارة السيولة ومصادر التمويل.