«التزام» تعتزم استثمار 5 ملايين دولار في التكنولوجيات العقارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة التزام لإدارة الأصول عزمها استثمار 5 ملايين دولار في التكنولوجيات العقارية الجديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة في خطوة تعزز من المكانة المتميزة للشركة في السوق وتسرّع من برنامجها لتحول الأعمال «رؤية 21». ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في حفاظ الشركة على زخم أعمالها بعد أن سبق لها وأن تبنت خارطة طريق للتكنولوجيا مدتها 5 سنوات، بالإضافة إلى قيامها بتوظيف فريق للتكنولوجيا، الذي يعد عام انطلاقة الابتكار التكنولوجي في الشركة.

وحددت الشركة من خلال خارطة طريق التكنولوجيا مجالات الابتكار التي ستؤدي إلى إدخال تحسينات كبيرة على أعمالها الأساسية وعلاقتها مع العملاء، حيث ستسهم الأموال المخصصة في تسريع تحول «مجموعة التزام» إلى شركة تركز على العملاء وفق «رؤية 21».

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «تؤمن إدارة» «التزام لإدارة الأصول» بأن النمو المستدام لأعمالها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التركيز على تطوير قدرات موظفيها وتطوير عملياتها، بالإضافة إلى إسعاد العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية. وستساعدنا الأموال المخصصة في تحقيق هذه الأهداف».