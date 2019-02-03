مؤتمر «ستيب 2019» يعود في دورته السابعة إلى مدينة دبي للإنترنت

المصدر: دبي - البيان

يعود مؤتمر ستيب 2019، أكبر مهرجان تفاعلي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، للسنة السابعة على التوالي إلى مدينة دبي للإنترنت، حيث يشارك روّاد المؤتمر 13و14 الجاري في ورش عمل تفاعلية, بالإضافة إلى التواصل مع والاستماع إلى أكبر الأسماء في عالم التكنولوجيا.

يدعو مؤتمر ستيب كل سنة إلى دبي عدداً من أبرز قادة التكنولوجيا والعلامات التجارية ليومين من تبادل المعرفة والمحتوى الذي لا يضاهى. وسيكون المحتوى هذا العام ممتداً على 4 منصّات: ستيب ستارت، ستيب ديجيتال، ستيب إكس، وستيب مال، وستستضيف هذه المنصات عدداً من أشهر قادة التكنولوجيا والمستثمرين وروّاد الأعمال والمبدعين من حول العالم.

وقال عمار مالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: «في ظل وفرة المواهب والخبرات في التكنولوجيا في مجتمعنا، توفّر شراكتنا مع ستيب مجالاً جديداً لتنشئة الجيل القادم من الرياديين.

هذا المهرجان يعزز جهودنا في توفير منصة للرياديين وخبراء العالم الرقمي ومؤسسي الشركات الناشئة ليستكشفوا فرصاً لا متناهية وليستلهموا من قصص النجاح العديدة التي تحدث في مدينة دبي للإنترنت، والتي تعزز دور دبي كمركز للإبداع على مستوى العالم».