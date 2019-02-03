«ساند» تحصد 3 شهادات آيزو في إدارة الجودة والتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة «ساند»، شركة إدارة المرافق وصيانة المباني المشتركة بين الشارقة لإدارة الأصول و«آبليونا» أخيراً، اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري، لاعتماد عدد من المشاريع الجديدة والوقوف على الخطط والمشاريع المقبلة.

وحضر الاجتماع كل من جرت ريجل، رئيس مجلس إدارة «ساند»، ومحمد بن عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم الحوطي، عضو مجلس الإدارة، وسلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وإيهاب عاصي، المدير التنفيذي للعمليات.

وقدم سلطان الكتبي وإيهاب عاصي أمام مجلس الإدارة، عرضاً لأبرز المشاريع الجارية والمخطط لها خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن شركة «ساند» جددت جميع عقود إدارة المرافق الموقعة منذ إنشائها في 2016، وهو مؤشر على الثقة الكبيرة للمتعاملين بالشركة.

وأعلن مجلس الإدارة عن تحقيق شركة «ساند» لثلاث شهادات في إدارة الجودة (آيزو)، وهي: ISO 9001: 2015 لإدارة الجودة، وISO 14001 للإدارة البيئية، وOHSAS 18001 لإدارة الصحة والسلامة المهنية، منوهاً بأن فريق الشركة قد تلقى بالفـــعل التدريب اللازم لضــمان تطبيق هذه الشهادات في جمـــيع مشاريع الشركة.