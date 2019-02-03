«سياحة أبوظبي» و«أدنيك» تشاركان في قمة الرؤساء التنفيذيين للاتحاد الدولي لصناعة المعارض

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم فريق الإدارة العليا في كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» زيارته إلى لندن للمشاركة في القمة العالمية للرؤساء التنفيذيين 2019 التي نظمها الاتحاد الدولي لصناعة المعارض.عقدت القمة بين 30 يناير و1 فبراير في فندق إم إي في لندن بمشاركة أكثر من 100 منظمة بما في ذلك مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز بروكسل إكسبو للمعارض

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمثل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات وتتميز عن الكثير من المؤتمرات والفعاليات التي شاركنا بها، أنها تتسم بأجواء احترافية تتيح مناقشة المواضيع الهامة المطروحة بكل موضوعية وعرض مختلف وجهات النظر ما جعل من القمة منصة بناءة لتبادل الآراء بين صناع القرار من العالم».

وقال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة (أدنيك) : «تمثل الفعالية فرصة فريدة لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة إقليمية لصناعة سياحة الأعمال . كما منحتنا القمة فرصة للاستماع لوجهات نظر أقراننا وصناع القرار في هذا القطاع الحيوي والاطلاع على كيفية تعاملهم مع هذه التحديات والحلول التي يطبقونها أو يخططون لتطبيقها مستقبلاً».