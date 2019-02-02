ندوة عن ضريبة القيمة المضافة في قطاع الرعاية الطبية

المصدر: دبي - البيان

نظم مكتب «دبليو تي إس دروفا للاستشارات» ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لممثلي شركات مزودي خدمات الرعاية الطبية بمدينة دبي الطبية.

وأصدر المكتب دليلاً شاملاً للضريبة خاصاً بالشركات التي تعمل بقطاع الرعاية الطبية تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة في قطاع الرعاية الطبية بدولة الإمارات.. الأثر والرؤية». يتناول الدليل العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة بمزودي خدمات الرعاية الطبية وشركات التامين والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع. وقال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي في سلطة مدينة دبي الطبية، الذراع التنظيمية:

«من المهم بالنسبة لنا مساعدة شركائنا في مدينة دبي الطبية على اتخاذ قرارات مستنيرة يستطيعون تنفيذها». وأضاف: «بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الماضي تلقينا العديد من الاستفسارات حول كيفية تطبيق هذه الضريبة، لذلك أبدينا اهتماما كبيرا بتوفير منصة تساعدهم على فهم ضريبة القيمة المضافة بصورة أفضل من أجل تسهيل الاندماج في المنطقة الحرة».

وقال داينيش كانابار الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب دبليو تي إس دروفا: «إن دليل القيمة المضافة هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات التي يواجهها قطاع الرعاية الطبية»، مشيراً إلى أن فريقاً مكوناً من خبراء وباحثين بالمكتب من ذوي الخبرات العملية في قطاع الرعاية الطبية قام بتغطية العديد من الموضوعات التي تهم القطاع.

وهذا الدليل سيكون مفيداً للغاية للعديد من الشركات التي يتكون منها قطاع الرعاية الطبية. وعُقدت الندوة التي كانت بعنوان: «قواعد وإرشادات لقطاع الرعاية الطبية بدولة الإمارات» في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي وحضرها أكثر من 150 من العاملين والمهتمين بهذا القطاع.

وقام خبراء المكتب بالرد على أسئلة الحاضرين واستفساراتهم. وفي كلمة ألقاها أمام الندوة، قال نيميش جويل الشريك بالمكتب: «إن الحكومة أبدت اهتماماً كبيراً وتركيزاً شديداً في تطوير قطاع الرعاية الطبية في الإمارات، وجعلته نصب عينيها وجعلت الرعاية الطبية قطاعاً بلا ضريبة قيمة مضافة.

ولكن هناك العديد من الأنشطة التي لا تزال خاضعة لهذه الضريبة». ويتم تصنيف معظم الخدمات في قطاع الرعاية الطبية بدولة الإمارات الخاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة صفرية، وذلك يعني أن هذه الخدمات تخضع لضريبة قيمة مضافة تبلغ 0%، لكن ضريبة القيمة المضافة يمكن استردادها بالنسبة للتكاليف المصاحبة للخدمات الصحية.

ورغم ذلك هناك خدمات معينة للرعاية الطبية ليست رئيسية أو وقائية بطبيعتها، لكنها تكون مواد عطرية أكثر منها علاجية تكون خاضعة للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة.