5.6مليارات درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال يناير

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات سوق الأراضي في دبي أكثر من 5.6 مليارات درهم خلال شهر يناير الماضي، وهو أداء مقارب لنتائج شهر يناير عام 2018.

ويرى مراقبون أن السوق العقاري في دبي بدأ العام الجديد بمعنويات عالية حفزت إطلاق مبيعات العديد من المشاريع العقارية الجديدة رغم التقارير التي تشير إلى تزايد المعروض العقاري.

وتشمل النتائج صفقات الرهن والبيع لمختلف العقارات الجاهزة وقيد الإنجاز، فضلاً عن الأراضي على اختلاف استخداماتها. وحصدت مبيعات الأراضي أكثر من 2.6 مليار درهم، فيما حصدت مبيعات الشقق الجاهزة وقيد الإنجاز أكثر من 2.4 مليار درهم، وسجلت مبيعات الفلل والمباني أكثر من 611 مليون درهم.

وسجلت منطقة برج خليفة المرتبة الأولى في القيمة الإجمالية لبيع الأراضي، إذ باعت أرضاً تجارية بأكثر من 180 مليون درهم، وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 ببيع 97 فيلا بقيمة تجاوزت 162 مليون درهم، وتصدرت منطقة برج خليفة مبيعات الشقق ببيع 126 شقة سكنية 326 مليون درهم مقارنة بمنطقة الخلي التجاري، التي باعت 120 شقة تجارية بأكثر من 106 ملايين درهم.