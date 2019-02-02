المصدر: دبي- أشرف رفيق

حققت دولة الإمارات قفزات نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي في السنوات الأخيرة بفعل الخطط الاستراتيجية المدروسة واستشراف المستقبل، وذلك وفقاً لما ذكرته مجلة أويل آند غازريبوليك.

وتوقعت المجلة، أن ترفع الصين استثماراتها في الإمارات، وأن تعلن عن ذلك في ملتقى الاستثمار السنوي المقبل، الذي يعقد في مركز دبي للتجارة العالمي من 8 إلى 10 أبريل.

وسوف يوفر الملتقى الفرصة للجانبين لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري. وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2017 ما يزيد على 53 مليار دولار. كما بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات 8.2 مليارات دولار في عام 2016، بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق له.

ويوجد أكثر من 4200 شركة صينية في الإمارات تستفيد من تنوّع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأضافت أن الإمارات تتمتع بعلاقات وطيدة وقوية مع الصين حيث من المتوقع أن يصل التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار بحلول 2020.