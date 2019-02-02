خام دبي يرتفع في يناير إلى 59 دولاراً

المصدر: سنغافورة ـ رويترز

قال تاجر إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير ارتفع في يناير إلى 59.080 دولاراً للبرميل.

ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.

وعدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا اعتباراً من أكتوبر، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة. وتحدد متوسط السعر المرجعي لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى آسيا تحميل يناير عند 59.204 دولاراً للبرميل.