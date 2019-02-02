الابتكار ركيزة الإمارات 2021

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت «كلية بابسون» الأمريكية للأعمال التجارية، أن الإمارات بنت خطتها الطموحة التي تهدف لجعلها واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

والمعروفة اختصاراً باسم «رؤية 2021»، على عنصرين أساسيين يعدان بمثابة عمودين للخطة، وهما ريادة الأعمال والابتكار. وأضافت، إن «رؤية 2021» تتطلب من مواطني الإمارات أن يصبحوا أعضاء فاعلين في اقتصاد عالي التنافسية والإنتاجية، يستند إلى المعرفة والمعلومات بالدرجة الأولى، ويقوده رواد الأعمال.

وأفادت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تولد 47% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وتُشَغل أكثر من نصف قوتها العاملة، وتواصل خلق المزيد من فرص العمل. وأكدت أنه وفقاً لــ «رؤية 2021»، فستقيس الإمارات نجاحها الاقتصادي استناداً إلى عدة مؤشرات رئيسية للأداء، ومنها تصنيف الإمارات على أبرز المؤشرات العالمية لريادة الأعمال.