إطلاق مساحات عمل دون إيجار لدعم نشاط رجال الأعمال الباكستانيين في دبي

المصدر: دبي- البيان

تفاوض مستشار رئيس وزراء باكستان لتنمية الموارد البشرية في الخارج الزلفي بخاري، على إطلاق مساحات عمل دون إيجار لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الباكستانيين في دبي.

وذلك بالتعاون مع مركز «ستار بزنس سنتر»، الذي تملكه مجموعة شركات «سامانا» في دبي. وأصبحت بذلك ستار بزنس سنتر أول شركة باكستانية في الإمارات تدعم المهنيين الباكستانيين والشركات الناشئة والشركات التي ترغب في بدء وتوسيع أعمالها في دبي.

وقال الزلفي بخاري خلال زيارته لمكتب مجموعة سامانا: نقدر تعاون مجموعة شركات سامانا التي أصبحت أول مجموعة أعمال باكستانية في دبي، تقدم مساحات عمل بدون إيجار لمدة ثلاثة شهور لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الباكستانيين في الإمارات.

مشيراً إلى أن الحزمة الأخيرة من القوانين الاقتصادية الصديقة للأعمال من قبل حكومة الإمارات، بما في ذلك تأشيرات الدخول للمستثمرين والمختصين لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى السماح بملكية الأعمال الأجنبية بنسبة 100٪، إلى جانب بعض حزم التحفيز الاقتصادي التي كشفت عنها الإمارات؛ ترسخ ثقة المستثمرين بالإمارات.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سمانا، الشركة المالكة لستار بزنس سنتر: نرحب بمبادرات باكستان الخاصة بفتح اقتصاد البلاد، ونحن بصفتنا عضواً في مجتمع الأعمال في دبي، نتمسك بنفس القدر بالمبادرات التي أطلقتها حكومتنا الجديدة، ونحن نرحب برجال الأعمال الباكستانيين الذين يخططون لبدء أعمال تجارية، ونحن نشجعهم على المضي قدماً.

والانضمام إلى أول عرض من نوعه لمساحات عمل بدون إيجار لمدة ثلاثة شهور مع تقديم خدمات أخرى مجانية، كتوفير مكاتب استشارات متخصصة في إدارة الأعمال.

وستار بيزنس سنتر هو مركز تجاري، يضم مكاتب حديثة في منطقة بحيرات جميرا، والخليج التجاري، مجهزة تجهيزاً كاملاً، وهي تسمح للشركات وخاصة الناشئة بإنشاء مكاتبها في المنشأة. وهي تتضمن أجنحة مكتبية مزوّدة بالخدمات، والتي تم تصميمها من قبل كبار المهندسين المعماريين والمصممين وخبراء بيئة العمل في الدولة، الذين تم تجميعهم خصيصاً لإنشاء نقطة التقاء مثالية للشركات، بالإضافة إلى مجموعة ممتازة من الخدمات والمرافق عالية الجودة، يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة الشركات المبتدئة والعبء على إنشاء المكاتب.