«تبريد» تتوقع استثمار 100 مليون درهم في 2019

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إن الشركة استثمرت في العام الماضي قرابة 100 مليون درهم، وتتوقع استثمار الرقم ذاته في العام الحالي لبناء محطات جديدة وتطوير محطات حالية، وربما تنفيذ صفقات استحواذ إن وجدت فرصة مناسبة.

وأضاف ثابت في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن النتائج المالية للعام الماضي بالتزامن مع احتفالها بالذكرى العشرين لإطلاق عملياتها، إن الشركة ستفتتح خلال العام الجاري محطتين جديدتين الأولى في العاصمة أبوظبي لصالح جهة حكومية والثانية في السعودية بالتعاون مع شركة زميلة.

وأوضح أنه بعد افتتاح المحطتين الجديدتين سيرتفع الإجمالي من 74 محطة إلى 76 محطة منها 64 محطة في الإمارات والباقي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الشركة تدرس فرصاً استثمارية في مصر والهند.

الأرباح

وقال الرئيس التنفيذي: إن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي الأرباح إلى 427.6 مليون درهم في 2018 بزيادة قدرها 7% ويعود ذلك لإضافة 39,061 طن تبريد من التوصيلات الجديدة، إضافة إلى إنشاء وتشغيل ثلاث محطات. وقد أوصى مجلس إدارة شركة تبريد بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بقيمة 9.5 فلوس للسهم مقارنة بـ8 فلوس للسهم لعام 2017.

وأشار ثابت إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة وصلت مع نهاية العام الماضي إلى حدود 1.13 مليون طن تبريد بعد إضافة نحو 39.06 ألف طن في 2018، فيما يتوقع إضافة نحو 65 ألف طن خلال عامي 2019 و2020.

وذكر أن الشركة تعمل على زيادة حصتها من سوق التبريد في الدولة إذ تقدر بنحو 75% في أبوظبي و10% في دبي وهناك خطط لزيادتها في الفترة المقبلة. وأوضح أن الشركة تمتلك سيولة نقدية قوية تتخطى 200 مليون درهم إلى جانب 600 مليون تسهيلات مصرفية.

إنجازات

وأشار إلى أن الشركة حققت عدداً من الإنجازات الهامة في العام الماضي، منها الاستحواذ على حصة الدار العقارية التي تبلغ نسبة 50% من أسهم شركة «إس وتي» للتبريد المركزي، إضافة إلى بيع جزء من حصتها في شركة تبريد السعودية لصندوق البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح أن الشركة قامت أيضاً بإضافة 39,061 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عالم وارنر براذرز في جزيرة ياس بأبوظبي، إضافة إلى طرح صكوك بسعر ثابت بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات.

ولفت ثابت إلى أن الصكوك والتسهيلات المصرفية الجديدة بقيمة 1.5 مليار درهم مجتمعة من شأنها أن تعزز نموذج أعمال الشركة وقاعدتها التمويلية الثابتة وتضعها في مركز جيد لاغتنام فرص النمو في المستقبل.

إيرادات

وبحسب البيانات المالية لتبريد، ارتفعت إيرادات المجموعة بواقع 3% محققة 1.447 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 1.339 مليار درهم في 2017، وزادت أرباح أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية بواقع 3% إلى 1.361 مليار درهم، وصعدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 10% محققة 694.2 مليون درهم.

وانخفضت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بواقع 30% لتصل إلى 90.3 مليون درهم، مقارنة مع 128.8 مليون درهم في 2017، ويعود ذلك إلى تطبيق معايير المحاسبة الجديدة (المعيار الدولي للتقارير المالية 15)

وحول أبرز الإنجازات البيئية، نجحت الشركة في 1.97 مليار كيلو واط/ساعة من الكهرباء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يكفي لإمداد نحو 112,000 منزل بالطاقة سنوياً، إضافة إلى التخلّص من 986 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ما يعادل إزالة انبعاثات 214 ألف سيارة سنوياً.

تفاؤل بـ2019

قال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: إن الشركة في محفظتها 74 محطة تبريد منتشرة في مختلف أنحاء دول التعاون.

وأثبتت الإنجازات المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة هذا العام تميزاً في جميع أعمالها، ويحرك التنوع الاقتصادي في دول التعاون الاستثمار في المشاريع التطويرية ذات الكثافة السكانية العالية والتوسع العمراني. وسنواصل القيام بدورنا الهام في تطوير البنية التحتية في دول التعاون وخارجها، ويحدوني التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في 2019.