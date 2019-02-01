استقالة رئيس الشؤون المالية بـ «دو»

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، استقالة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، عامر كاظم، من منصبه، حيث سينتقل ليتولى منصباً مرموقاً في إحدى الشركات المملوكة لحكومة دبي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن عامر كاظم، سيبقى على رأس عمله حتى نهاية الربع الأول من عام 2019، لضمان نقل المهام والمسؤوليات التي يشرف عليها بشكل سلس، إلى جانب الإشراف على النتائج المالية لعام 2018 بشكل كامل. وقال محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة:

«باسمي واسم أعضاء مجلس إدارة الشركة، نوجه خالص الشكر والتقدير لعامر كاظم، على سنوات العمل التي قضاها في خدمة الشركة، وجهوده الكبيرة ومساهماته الفعّالة في تعزيز نمو عملياتها، من خلال تمتعه بخبرات وقدرات عالية المستوى، في مجال الحوكمة المالية».

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة: «منذ انضمامه إلى الشركة قبل 5 سنوات، لعب عامر كاظم دوراً محورياً في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للشركة. وساهمت خبراته العريقة في مجال الشؤون المالية، بنجاح الشركة في توفير المزيد من القيمة للمساهمين».