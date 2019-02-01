«الإمارات الإسلامي» يستقبل دفعة جديدة من المتدربين المواطنين

المصدر: دبي- البيان

استقبل صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، أمس، 38 شاباً وشابة من مواطني الدولة الذين التحقوا ببرنامجي «المستقبل» و«مديري العلاقات المستقبليين» المخصصين لتدريب المواطنين من خريجي الجامعات وحملة الشهادة الدراسية الثانوية.

وبحضور وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، ومروان سالم أبو نواس المهيري، رئيس قسم الموارد البشرية، وفريد الملا، رئيس إدارة الفروع وقنوات التوزيع، رحّب الرئيس التنفيذي بالمتدربين الشباب، متمنياً لهم مسيرات مهنية طويلة ومكللة بالنجاح في «الإمارات الإسلامي».

يذكر أن المواطنين يمثلون أكثر من 24% من العدد الإجمالي لموظفي البنك، يشغل أكثر من ثلثهم مناصب إدارية. وكان البنك قد تجاوز العام الماضي نسبة التوطين التي أقرها مجلس الوزراء عبر نظام النقاط في التوطين المصرفي.

ويتضمن برنامج «المستقبل» المخصص للمواطنين من حملة الشهادة الثانوية الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، حصصاً نظرية وتدريباً عملياً، ويحظى المتدربون الذين أتموه بنجاح بفرص عمل دائمة للمبتدئين في أقسام مختلفة ضمن «الإمارات الإسلامي». وشهدت النسخة الأخيرة من البرنامج التي استمرت من نوفمبر 2018 حتى يناير 2019 مشاركة تسعة عشر متدرباً.

أما برنامج «مديري العلاقات المستقبليين»، فهو برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لخريجي الجامعات من المواطنين، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لاستلام مناصب مديري العلاقات في قسم «إدارة الثروات» في «الإمارات الإسلامي».