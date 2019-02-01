«جاكيه دروز» تكشف عن إصدار جديد في مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة الساعات السويسرية الفاخرة «جاكيه دروز» ومجموعة ريفولي النقاب عن ساعة يدٍ مميزة ضمن جناحٍ أعدته خصوصاً لذلك في متجر «جاكيه دروز» في دبي مول.

وتمثل هذه الساعة إصداراً حصرياً جديداً من ساعة «بيرد ريبيتر» الشهيرة، وتُعرض لأول مرة في العالم في بوتيك «جاكيه دروز» في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

الصقر

وتحتفي هذه الساعة بالصقر، الرمز الوطني للإمارات، وتأتي بإصدارٍ فريد من ساعة «بيرد ريبيتر» التي تمثل خلاصة خبرة جاكيه درو في صنع ساعات مميزة على مدار 280 عاماً. تمتاز الساعة الجديدة التي تمّ نقشها ورسمها يدوياً بالكامل، ببدنٍ مقاسُه 47 ملم مصنوع من الذهب الأبيض، كما يمكن رؤية مشهد للصحراء مع صقّار وابنه بعروق من صدف اللؤلؤ على مينا الساعة، مع مسحاتٍ من الذهب الأصفر والأحمر.

وقال أحمد الخاجه، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «هذا المعرض الحصري لا يحتفي فقط بعرض مجموعةٍ مميزة من إبداعات العلامة التجارية الشهيرة، بل أيضاً بتراث الإمارات العريق».