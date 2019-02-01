2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية فــي دائـــرة الأراضي والأملاك في دبي، خـــلال الأسبوع، 2.9 مليار درهم، حيث شهــدت الدائرة تسجيل 863 مبايعة، بقيمة 1.8 مليار، منها 84 مبايعة للأراضي، بقيمة 600 مليون، و779 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.2 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.5 ملايين درهم في منطقة الجداف. وتصدرت وادي الصفا 7، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 57 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 30 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة، بقيمة 72 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار، منها 105 رهونات أراضٍ بقيمة 850 مليوناً، و156 رهن فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم، أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 207 ملايين، ورهن في منطقة نخلة جميرا، بقيمة 129 مليوناً.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس، 848 مليون درهم، حيث تم تسجيل 183 مبايعة، بقيمة 456 مليوناً، منها 17 مبايعة للأراضي، بقيمة 174 مليوناً، و166 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 282 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، بقيمة 103 ملايين درهم، في منطقة الجداف. وتصدرت الحبية الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 392 مليون درهم، منها 32 رهن أراضٍ بقيمة 276 مليوناً، و32 رهن فلل وشقق بقيمة 116 مليوناً، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى، بقيمة 112 مليوناً، ورهن في منطقة نخلة جميرا، بقيمة 91 مليوناً.