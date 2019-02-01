اقتصادية دبي تنظم معرض رخصة «تاجر»

المصدر: دبي- البيان

ينظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، معرض رخصة «تاجر» في سيتي ووك بمشاركة 20 تاجراً حتى 2 فبراير لعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور من زوار سيتي ووك، والذي يحظى بإقبال لافت من مختلف الجنسيات وكافة الفئات العمرية، وخصوصاً خلال عطلة الأسبوع.

ويأتي تنظيم معرض «تاجر» في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، بالإضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية للمشاريع في دبي.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «ترتكز استراتيجيتنا على دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة من خلال توفير البيئة المثالية لمزاولة مختلف أنشطة الأعمال، الأمر الذي يعزز المكانة التجارية لدبي عالمياً.

ونسعى من خلال رخصة تاجر إلى دعم مساهمة أصحاب المشاريع التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدخول في عالم الأعمال، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام».

ورشة توعوية

وأشار إلى أنه تم تنظيم ورشة توعوية تعريفية لجميع المشاركين في المعرض مع المسؤولين في سيتي ووك لإطلاعهم على اللوائح والقوانين المعمول بها لتفادي أي أخطاء ومخالفات، كما تم تخصيص أكشاك خاصة مجانية للمشاركين.

حيث تتنوّع أنشطتهم لتشمل كلاً من: الأزياء، الملابس النسائية، أطقم وأكسسوارات مكتبية، بيع الحلويات والسكاكر وتنسيق الزهور، تجارة النباتات والأعشاب الطبيعية، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الهدايا، وغيرها من النشاطات المتنوعة.

وأكد أنه يمكن الحصول على رخصة «تاجر» في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني DEDTrader.ae واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

شراكات

وقال المهيري: تستمر مساعي اقتصادية دبي إلى تقديم الدعم لأصحاب رخصة «تاجر» عبر توقيع الشراكات مع كافة الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع عبر تمكينهم من المشاركة في المعارض المقامة بالإمارات، إلى جانب فتح قنوات جديدة عبر تعزيز التعاون مع كبرى منافذ البيع.

وتضم مميزات التسجيل في رخصة «تاجر» أيضاً تعزيز ثقة المتعامل، حماية الاسم التجاري، المشاركة في المعارض والمؤتمرات، عروض بنكية، الحصول على عضوية غرفة دبي، عرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، خدمات التوظيف المؤقت، التدريب وورش العمل.