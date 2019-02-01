70 % حصة الإمارات وعُمان من صادرات «بريتانيا»

المصدر: دبي - البيان

قال مسؤولون في شركة «بريتانيا»، ثالث أكبر مصنّع للبسكويت والويفر والكعك في الإمارات إن حصة مصنعي الشركة في دبي وعُمان يصل اليوم إلى 28 ألف طن أو 70% من إجمالي صادرات الشركة إلى 72 دولة في العالم والبالغ 40 ألف طن.

وأكّد المسؤولون خلال مؤتمر صحفي للشركة في دبي التزام الشركة الهندية التي بلغت عوائدها عالمياً العام الماضي 1.42 مليار دولار، وصاحبة أحد أكبر مراكز للبحوث والتطوير في الهند التزامها بالتوسع في أسواق المنطقة وخصوصاً مصر ونيجيريا وبنغلاديش انطلاقاً من دبي، التي تحتضن منذ 10 سنوات أحد أهم مصانع الشركة على مستوى العالم وذلك في منطقة القوز.

وأشار المسؤولون أن الشركة وتزامناً مع احتفالها بالذكرى المئوية الأولى على تأسيسها، تخطّط للدخول في حقبة جديدة كشركة للأغذية الشاملة، فيما كشفت الشركة عن هوية مؤسسية وفلسفة جديدتين، تمثّلان رؤية الشركة بأن تصبح «مستقبل الأغذية» – شركة الأغذية العالمية الشاملة.

استحواذ

واستحوذت «بريتانيا» منذ 10 سنوات على شركتين هما شركة «ستراتيجيك فود إنترناشيونال» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «الصلان» للصناعات الغذائية التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً لها.