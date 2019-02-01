«أبوظبي للاستثمار» يبيع حصته في «جودمان» بـ 1.46 مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

باع مجلس أبوظبي للاستثمار حصته في مجموعة «جودمان» ومقرها أستراليا، وفق ما ذكرته صحيفة «ذا أستراليان».

وأضافت الصحيفة الأسترالية، إن قيمة الصفقة بلغت 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم). وتملك مؤسسة الدولة الصينية للاستثمار أيضاً حصة في مجموعة «جودمان» والصناديق التابعة لها. وسوف تعلن المجموعة عن نتائجها المالية خلال 10 أيام.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق، أن بنك «يو بي أس»، الذي توسط في الصفقة، كان يبحث عن مشترٍ لحصة في مجموعة «جودمان» مقابل 400 مليون دولار

وأجرى البنك اتصالات مع مشترين محتملين، أمس الأول، وكان حريصاً على إنهاء الصفقة قبل تداول أسهم الشركة أمس. يذكر أن «جودمان» هي مجموعة تجارية صناعية متكاملة تملك وتطوّر وتدير عقارات تشمل مخازن ومرافق لوجستية على نطاق واسع ومجمعات استثمارية ومكاتب في أنحاء العالم.